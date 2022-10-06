Після вирішальних матчів Ліги націй: збірна України дізналася своє місце в оновленому рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила новий рейтинг національних команд. Збірна України в ньому залишилася на 27-му місці.

У вересні "синьо-жовті" зіграли три поєдинки Ліги націй. Підопічні Олександра Петракова розгромно поступилися Шотландії (3:0), знищили Вірменію (0:5) та в останньому матчі групового етапу розписали мирову з шотландцями (0:0).

У підсумку українці з 11 очками посіли друге місце у своїй групі. Шотландія з 13 балами стала переможцем квартету та пробилася до елітного дивізіону Ліги націй.

Тепер в активі "синьо-жовтих" 1536,99 бала у рейтингу ФІФА. Наша збірна розташовується на 27-й позиції між Польщею та Південною Кореєю. Очолює світову класифікацію Бразилія.

Зазначимо, що серед європейських збірних наша національна команда йде 16-ю.

Рейтинг збірних ФІФА

1. Бразилія - 1841.3

2. Бельгія - 1816.71

3. Аргентина - 1773.88

4. Франція - 1759.78

5. Англія - ​1728.47

6. Італія (+1) - 1726.14

7. Іспанія (-1) - 1715.22

8. Нідерланди - 1694.51

9. Португалія - 1676.56

10. Данія - 1666.57

...

27. Україна - 1536.99

*Повний рейтинг ФІФА дивіться за посиланням.

Нагадаємо, в неділю, 9 жовтня, у Франкфурті-на Майні відбудеться жеребкування відбіркового турніру до Євро-2024, де своїх суперників дізнається і збірна України. Майбутню континентальну першість від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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