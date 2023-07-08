Після встановлення рекорду України: Костюк не зуміла пробитися до 1/8 фіналу Wimbledon

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла подолати третє коло Wimbledon 2023 року.

У матчі 1/16 фіналу 21-річна киянка (№36 WTA) програла американці Медісон Кіз (№18 WTA) .

Поєдинок тривав одну годину і 12 хвилин. Гра завершилася поразкою українки з рахунком 4:6, 1:6.

За проведений на корті час Костюк жодного разу не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і використала 1/11 брейкпойнтів.

Зазначимо, що Костюк вперше в кар'єрі грала у третьому колі Вімблдону. Попередні два розіграші трав'яного мейджора вона завершувала у другому колі змагань.

Ба більше, на цьому турнірі Марті встановила віковий рекорд України. Вона стала наймолодшою українською тенісисткою в історії, що проходила до третього раунду на всіх Грендслемах. Попередній рекорд, який належав Еліні Світоліній, Костюк перевершила на рік.

Додамо, що на старті цього Wimbledon Костюк здійснила приголомшливий камбек і обіграла восьму ракетку світу Марію Саккарі з Греції. Для Марти це була перша в кар'єрі перемога над тенісисткою з топ-10 рейтингу WTA.

Після вильоту Костюк нашу країну на Wimbledon-2023 залишаються представляти дві тенісистки – Світоліна та Леся Цуренко.

За путівку до чвертьфіналу Світоліна позмагається проти білоруски Вікторії Азаренко, а Цуренко побореться з американкою Джессікою Пегулою. Обидва матчі відбудуться в неділю, 9 липня.

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