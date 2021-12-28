Пів царства за Довбика: бос "Дніпра-1" зізнався, за скільки готовий продати героя Євро-2020

Пів царства за Довбика: бос "Дніпра-1" зізнався, за скільки готовий продати героя Євро-2020

Дніпровський клуб планує заробити чималу суму на трансфері свого таланта.

Почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза розповів, у скільки оцінює головну зірку свого клубу - нападника Артема Довбика.

За його словами, за трансфер 24-річного форварда дніпровський клуб розраховує отримати понад 10 мільйонів євро.

"Гідні у фінансовому плані пропозиції завжди готові розглядати. Довбик має чітко розуміти, який клуб та чемпіонат йому підходить. Сьогодні він знає собі ціну.

Це має бути цифра з шістьма нулями і понад десять мільйонів євро. За меншу суму навіть розмови не буде", - сказав Береза в інтерв'ю FanDay.net.

Влітку форвард змусив заговорити про себе чи не всю Україну після того, як забив переможний гол шведам у матчі 1/8 фіналу Євро-2020.

У нинішньому сезоні в активі Довбика 17 матчів за "Дніпро-1" в Чемпіонаті України, 14 голів і 4 результативні передачі. Артем пішов на зимову паузу лідером бомбардирських перегонів УПЛ.

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