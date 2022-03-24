Південна Америка відмовилася транслювати в Росії матчі відбору на ЧС-2022

Російському транслятору принципово не надали сигнал на показ поєдинків південноамериканської кваліфікації.

Поєдинки південноамериканського відбору на Чемпіонат світу-2022 не будуть транслюватися в Російській Федерації.

Таке рішення спільно ухвалили федерації збірних, які беруть участь у кваліфікації. Причина того, що правовласник відмовився надати "Матч ТВ" сигнал на показ поєдинків, - військове вторгнення РФ в Україну.

"Щойно отримали повідомлення від правовласників про те, що сигнал на матчі відбіркового турніру до Чемпіонату світу 2022 року з футболу серед команд Південної Америки не буде надано нашому телеканалу. Рішення про це було ухвалено футбольними федераціями цих країн.

Таким чином, ми не зможемо сьогодні показати раніше заплановану гру між збірними Бразилії та Чилі, а також інші матчі південноамериканського відбору на наших каналах", - написав генеральний продюсер "Матч ТВ" Олександр Тащин у Telegram-каналі.

Раніше повідомлялося, що УЄФА хоче заборонити трансляцію матчів європейських збірних у країні-агресорці.

Відомо, що контракти на трансляцію матчів у Росії вже розірвали англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) і французька Ліга 1. Українська Прем'єр-ліга закликала інші європейські чемпіонати також припинити показ своїх поєдинків на території країни-агресорки.

Нагадаємо, російські телеканали та сервіси неодноразово підмінювали кадри з офіційних трансляцій матчів, де гравці та уболівальники засуджували російське вторгнення в Україну.

Наприклад, "Матч ТВ" замінив кадри з українськими прапорами під час переможного матчу "Вест Гема" проти "Севільї" в Лізі Європи. А російський стрімінговий сервіс-транслятор Ла Ліги Okko приховав напис "Stop Invasion" ("Зупиніть вторгнення") під час поєдинку "Реал" - "Барселона", замінивши його на емблему та назву іспанського чемпіонату.

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