Південна Корея – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧC-2025 (U-20)

Збірна України U-20 з футболу / © УАФ

У суботу, 27 вересня, збірна України зіграє перший матч на юнацькому чемпіонаті світу-2025 (U-20) з футболу.

Суперником команди Дмитра Михайленка буде Південна Корея.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Еліас Фігероа Брандер" у чилійському місті Вальпараїсо. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

На ЧC-2025 (U-20) українська збірна виступить в одному квартеті з командами Південної Кореї, Панами та Парагваю.

По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири з шести команд, що посядуть треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу.

Де дивитися матч Південна Корея – Україна

Матч Південна Корея – Україна у прямому ефірі покаже Суспільне Спорт. Трансляція буде доступна на сайті Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Ставки букмекерів на матч Південна Корея – Україна

Зовсім незначним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 2,43. Нічия – 3,45. Виграш південнокорейців – 2,55.

Нагадаємо, збірна України відібралася на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшла до півфіналу.

"Синьо-жовті" уп'яте в історії візьмуть участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.

Раніше ми повідомляли, що визначено склад збірної України U-20 для участі у ЧC-2025 з футболу.

Також до вашої уваги всі групи та турнірні таблиці ЧС-2025 (U-20) з футболу, що оновлюватимуться після зіграних матчів.