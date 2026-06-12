Південна Корея здобула вольову перемогу над Чехією на старті ЧС-2026

Збірна Південної Кореї / © Associated Press

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Збірна Південної Кореї здобула вольову перемогу над командою Чехії в матчі першого туру групи A чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Акрон" у мексиканському місті Сапопан завершився з рахунком 2:1 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другої половини протистояння чехи відкрили рахунок — на 59-й хвилині відзначився Ладіслав Крейчі.

Південна Корея — Чехія / © Associated Press

Південна Корея — Чехія / © Associated Press

Однак південнокорейці зуміли оформити камбек. Спочатку на 67-й хвилині рахунок зрівняв Хван Ін Пом, а на 80-й він же віддав результативну передачу на О Хьон Кю.

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Південна Корея — Чехія / © Associated Press

Південна Корея — Чехія / © Associated Press

В іншому матчі стартового туру групи А збірна Мексики обіграла команду ПАР з рахунком 2:0. Тож після першого туру мексиканці та південнокорейці лідирують у квартеті, маючи по 3 очки. Чехи та південноафриканці залишаються з нулем у графі набраних очок.

У другому турі Мексика 19 червня зіграє з південнокорейцями, а ПАР 18 червня позмагається з Чехією.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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