Південна Корея на останніх хвилинах вирвала перемогу над Португалією та пробилася до плейоф ЧС-2022

У п'ятницю, 2 грудня, збірна Португалії поступилася національній команді Південної Кореї в матчі 3-го туру групи H чемпіонату світу-2022. Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Португальці відкрили рахунок вже на 5-й хвилині протистояння. Діогу Далот відпасував прямо у ноги Рікарду Орті і він пробив по порожніх воротах.

Суперники відповіли на 17-й хвилині – Джин Су Кім вразив ворота збірної Португалії, але взяття воріт скасували через положення поза грою.

В середині першого тайму Південна Корея таки зуміла забити гол у відповідь – Йон Гвон Кім підхопив м'яч у глибині штрафного майданчика після розіграшу кутового та переграв голкіпера майстерним ударом низом по центру воріт.

Наприкінці тайму Кріштіану Роналду змарнував чудову нагоду забити з меж воротарського майданчика. Він зіграв на добиванні, але головою спрямував м'яч повз ліву стійку.

У додатковий до другого тайму час команда Південної Кореї вирвала перемогу – Хі Чхан Хван підібрав м'яч у штрафному майданчику та переграв голкіпера ударом низом по центру воріт.

Португалія набрала 7 очок та вийшла до плейоф з першого місця. Ще одну путівку до наступного раунду завдяки перемозі отримала Південна Корея (4). Уругвай (4) та Гана (3) завершують боротьбу на Мундіалі.

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