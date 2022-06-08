Південноафриканський боксер помер після бою: на рингу почав битися з невидимим суперником (відео)

Трагедією завершився поєдинок за звання чемпіона Африки у легкій вазі за версією WBF між боксерами з ПАР Сімісо Бутелезі та Сіфесіле Мнтунгвою.

24-річний Бутелезі помер від черепно-мозкової травми через кілька днів після бою зі своїм співвітчизником.

У десятому раунді Бутелезі відправив Мнтунгву в нокдаун, ледь не викинувши того за межі рингу. Здавалося, що далі Сімісо повинен добити суперника, який зумів піднятися.

Але сталося несподіване - Бутелезі раптово втратив орієнтацію в просторі та почав бити уявного опонента в кутку рингу, не розуміючи, де насправді перебуває його суперник. Рефері одразу ж зупинив поєдинок.

Very scary in South Africa please for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB — Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 5, 2022

Бутелезі доправили до лікарні, де йому діагностували черепно-мозкову травму, що призвела до крововиливу в мозок. Зусилля лікарів врятувати життя боксеру виявилися марними. Бутелезі помер 7 червня, не виходячи з коми.

Раніше ТСН Проспорт писав, що непереможний боксер помер просто під час бою.

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