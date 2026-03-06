- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 1 хв
Півфіналіст ЧС-2022 з футболу змінив головного тренера
Валід Реграрі залишив посаду керманича марокканської збірної.
Федерація футболу Марокко оголосила про відхід Валіда Реграрі з посади головного тренера національної збірної.
Про це марокканська федерація футболу повідомила на своїй сторінці в соцмережі X.
На посаді керманича марокканської національної команди Реграрі замінить Мохамед Уабі.
Реграрі очолював збірну Марокко від серпня 2022 року. Він дійшов з нею до півфіналу чемпіонату світу-2022, а також вивів на ЧС-2026.
Останнім турніром Валіда на чолі збірної Марокко був домашній Кубок африканських націй, де його команда дійшла до фіналу, але в екстратаймах поступилася Сенегалу (0:1).
