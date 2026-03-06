Півфіналіст ЧС-2022 з футболу змінив головного тренера

Валід Реграрі / © Associated Press

Федерація футболу Марокко оголосила про відхід Валіда Реграрі з посади головного тренера національної збірної.

Про це марокканська федерація футболу повідомила на своїй сторінці в соцмережі X.

На посаді керманича марокканської національної команди Реграрі замінить Мохамед Уабі.

Реграрі очолював збірну Марокко від серпня 2022 року. Він дійшов з нею до півфіналу чемпіонату світу-2022, а також вивів на ЧС-2026.

Останнім турніром Валіда на чолі збірної Марокко був домашній Кубок африканських націй, де його команда дійшла до фіналу, але в екстратаймах поступилася Сенегалу (0:1).

Раніше повідомлялося, що представлено офіційний постер ЧС-2026 з футболу.