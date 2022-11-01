Пів мільйона гривень на місяць: стало відомо, скільки отримує генсекретар УАФ Запісоцький

Перший віцепрезидент Української асоціації футболу Юрій Запосоцький, якому в середині жовтня оголосили підозру, отримує шість мільйонів гривень на рік.

Стала відома зарплата генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького, який 18 жовтня отримав від правоохоронних органів підозру через розкрадання трьох мільйонів євро.

З'ясувалося, що Запісоцький отримує на місяць 500 тисяч гривень . Про це стало відомо під час розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу, що з 31 листопада триває у Голосіївському районному суді міста Києва.

Зазначимо, що Генеральна прокуратура просить взяти Запісоцького під варту як організатора розкрадання понад 3 мільйонів євро отриманих від UEFA коштів за участь збірної України в Євро-2016.

Під час засідання сторона захисту намагалася переконати суд, що розмір застави в 90 мільйонів гривень, яку просить прокурор, є завеликою, апелюючи довідкою про доходи. В ній вказано, що річний дохід генерального секретаря УАФ Запісоцького складає 6 мільйонів, тобто 500 тисяч гривень на місяць. Ще у 2020 році ЗМІ повідомляли, що зарплатня Юрія Запісоцького в УАФ становить 327 тисяч 585 гривень.

Додамо, віцепрезидент УАФ Запісоцький фактично є довіреною особою президента УАФ Андрія Павелка, щодо якого наразі розслідують близько десятка кримінальних проваджень через зловживання. Щодо Запісоцького, то у справі, за якою йому вручили підозру, йдеться про закупівлю через агентську компанію "Newport Management Limited" 30 тонн чаю, 10 тонн кави та понад 2 тонн елітних морепродуктів і електрообладнання нібито для потреб Федерації футболу України. Слідство встановило, що гроші були перераховані на компанії з ознаками фіктивності, а товари на 3,2 мільйони євро так і не доїхали до України.

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