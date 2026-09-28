Північна Ірландія та Угорщина розійшлися нічиєю в групі України у Лізі націй

Північна Ірландія — Угорщина / © Associated Press

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Збірні Північної Ірландії та Угорщини зіграли внічию в матчі другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті завершився з рахунком 0:0.

В іншому матчі 2-го туру цього квартету збірна України зіграла внічию з Грузією (0:0).

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У стартовому турі Україна на виїзді здолала Угорщину (1:0), а Північна Ірландія у гостях вирвала перемогу над Грузією (1:0).

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Після двох турів Північна Ірландія та Україна очолюють цю групу, набравши по 4 очки. Угорщина та Грузія мають у своєму активі по одному балу.

У наступному турі Україна у словацькій Трнаві проведе номінально домашній матч з Північною Ірландією, а Угорщина прийме Грузію. Обидва поєдинки заплановані на 2 жовтня.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що Мальдера прокоментував нічию збірної України з Грузією в Лізі націй.

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