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Північна Ірландія — Україна: букмекери зробили прогноз на матч Ліги націй
Підопічні Андреа Мальдери спробують взяти реванш у північноірландців за розгромну поразку в першому поєдинку між командами.
У суботу, 14 листопада, збірна України з футболу зіграє проти Північної Ірландії в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Північна Ірландія — Україна.
Команди вже зустрічалися в третьому турі 2 жовтня, коли українці в номінально домашньому поєдинку в словацькій Трнаві розгромно програли з рахунком 0:3.
Після чотирьох турів збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 пунктів). Угорщина (7 балів) йде другою. Грузія (2 бали) перебуває на останній сходинці.
Прогноз букмекерів на матч Північна Ірландія — Україна
Фаворитом матчу букмекери вважають Північну Ірландію. На перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2,35. Нічия — 3,09. Виграш України — 3,32.
Додамо, що завершать груповий раунд Ліги націй підопічні Андреа Мальдери у вівторок, 17 листопада, номінально домашнім поєдинком проти Грузії, який відбудеться на стадіоні "Кошицька футбольна арена" у словацькому місті Кошице. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.
Раніше повідомлялося, що збірна України зробила зміни у заявці на вирішальні матчі Ліги націй.