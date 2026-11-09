Північна Ірландія — Україна: букмекери зробили прогноз на матч Ліги націй

Україна — Північна Ірландія / © Associated Press

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У суботу, 14 листопада, збірна України з футболу зіграє проти Північної Ірландії в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Північна Ірландія — Україна.

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Команди вже зустрічалися в третьому турі 2 жовтня, коли українці в номінально домашньому поєдинку в словацькій Трнаві розгромно програли з рахунком 0:3.

Після чотирьох турів збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 пунктів). Угорщина (7 балів) йде другою. Грузія (2 бали) перебуває на останній сходинці.

Турнірна таблиця групи збірної України у Лізі націй-2026/27 / © flashscore.ua

Прогноз букмекерів на матч Північна Ірландія — Україна

Фаворитом матчу букмекери вважають Північну Ірландію. На перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2,35. Нічия — 3,09. Виграш України — 3,32.

Додамо, що завершать груповий раунд Ліги націй підопічні Андреа Мальдери у вівторок, 17 листопада, номінально домашнім поєдинком проти Грузії, який відбудеться на стадіоні "Кошицька футбольна арена" у словацькому місті Кошице. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

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Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.

Раніше повідомлялося, що збірна України зробила зміни у заявці на вирішальні матчі Ліги націй.

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