Північна Ірландія — Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Україна — Північна Ірландія / © Associated Press

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У суботу, 14 листопада, збірна України з футболу зіграє проти Північної Ірландії в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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Команди вже зустрічалися в третьому турі 2 жовтня, коли українці в номінально домашньому поєдинку в словацькій Трнаві розгромно програли з рахунком 0:3.

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Після чотирьох турів збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 пунктів). Угорщина (7 балів) йде другою. Грузія (2 бали) перебуває на останній сходинці.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Дивіться передматчеву студію та альтернативне коментування поєдинку Північна Ірландія — Україна на Youtube-каналі FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу Північна Ірландія — Україна.

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