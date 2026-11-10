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Північна Ірландія — Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Стежте на нашому сайті за перебігом поєдинку п'ятого туру Ліги націй-2026/27 між збірними Північної Ірландії та України.
У суботу, 14 листопада, збірна України з футболу зіграє проти Північної Ірландії в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Команди вже зустрічалися в третьому турі 2 жовтня, коли українці в номінально домашньому поєдинку в словацькій Трнаві розгромно програли з рахунком 0:3.
Після чотирьох турів збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 пунктів). Угорщина (7 балів) йде другою. Грузія (2 бали) перебуває на останній сходинці.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Дивіться передматчеву студію та альтернативне коментування поєдинку Північна Ірландія — Україна на Youtube-каналі FootballHub.
До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу Північна Ірландія — Україна.