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Північна Ірландія з незабитим пенальті розділила очки з Грузією в групі України у Лізі націй
Поєдинок між північноірландцями та грузинами завершився безгольовою нічиєю.
Збірна Північної Ірландії на своєму полі зіграла внічию з Грузією (0:0) в матчі четвертого туру групи України у Лізі націй-2026/27.
Господарі поля були ближчими до перемоги. На 84-й хвилині північноірландці не реалізували пенальті — Айзек Прайс з одинадцятиметрової позначки не зміг переграти Гіоргі Мамардашвілі.
У паралельному поєдинку 4-го туру цієї групи збірна України в номінально домашньому поєдинку в словацькій Трнаві програла Угорщині з рахунком 1:2.
Після чотирьох турів Північна Ірландія (8 очок) лідирує у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Угорщина (7 балів) йде другою. Україна (4 пункти) посідає третє місце. Грузія (2 бали) замикає квартет.
У наступному турі Північна Ірландія прийме Україну, а Грузія вдома зустрінеться з Угорщиною. Обидва матчі відбудуться 14 листопада.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Раніше повідомлялося, що зірка збірної Угорщини перед матчем проти України відреагував на скандал з російською піснею.