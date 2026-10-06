Північна Ірландія з незабитим пенальті розділила очки з Грузією в групі України у Лізі націй

Збірна Північної Ірландії / © Associated Press

Реклама

Збірна Північної Ірландії на своєму полі зіграла внічию з Грузією (0:0) в матчі четвертого туру групи України у Лізі націй-2026/27.

Господарі поля були ближчими до перемоги. На 84-й хвилині північноірландці не реалізували пенальті — Айзек Прайс з одинадцятиметрової позначки не зміг переграти Гіоргі Мамардашвілі.

Реклама

У паралельному поєдинку 4-го туру цієї групи збірна України в номінально домашньому поєдинку в словацькій Трнаві програла Угорщині з рахунком 1:2.

Реклама

Після чотирьох турів Північна Ірландія (8 очок) лідирує у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Угорщина (7 балів) йде другою. Україна (4 пункти) посідає третє місце. Грузія (2 бали) замикає квартет.

У наступному турі Північна Ірландія прийме Україну, а Грузія вдома зустрінеться з Угорщиною. Обидва матчі відбудуться 14 листопада.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що зірка збірної Угорщини перед матчем проти України відреагував на скандал з російською піснею.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів