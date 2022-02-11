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Пів року без конкурентів: Реброва знову визнали найкращим тренером ОАЕ

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Пів року без конкурентів: Реброва знову визнали найкращим тренером ОАЕ

twitter.com/alainfcae

Команда українця продовжує "феєрити" у Лізі Аравійської затоки.

Головного тренера "Аль-Айна" Сергія Реброва визнано найкращим коучем грудня та січня в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів.

Як повідомляє пресслужба клубу, ця нагорода стала для 47-річного Реброва вже шостою поспіль – він ставав найкращим тренером ліги усі попередні 6 місяців.

У грудні на рахунку команди українського фахівця дві перемоги та нічия, у січні – поразка та виграш.

У турнірній таблиці чемпіонату "Аль-Айна" йде на першому місці. Найближчого переслідувача, яким є "Аль-Вахду", команда українця випереджає на шість балів.

  • Ребров очолив клуб із Еміратів влітку цього року. До цього він працював з угорським "Ференцварошем". Під керівництвом українця "Фраді" виграли три чемпіонати країни і вперше за довгі роки пробилися до групового раунду Ліги чемпіонів.
  • Раніше Ребров також очолював київське "Динамо", з яким за три роки виграв п'ять трофеїв.
  • Очікувалося, що Ребров замінить Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, проте, за інформацією ЗМІ, йому не вдалося розірвати контракт з "Аль-Айном".

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