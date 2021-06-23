"Пийте це і пийте це": італійський клуб дотепно потролив Роналду на презентації Буффона (відео)

"Пийте це і пийте це": італійський клуб дотепно потролив Роналду на презентації Буффона (відео)

Несподіваний початок пресконференції знаменитого голкіпера.

Футбольна спільнота продовжує "хайпувати" після інциденту з Кріштіану Роналду на пресконференції під час Євро-2020, коли форвард збірної Португалїі демонстративно прибрав зі столу дві пляшки "Coca-Cola" і закликав пити воду.

Обіграти цей вчинок на вирішила італійська "Парма" на презентації свого зіркового новачка Джанлуїджі Буффона, про трансфер якого було оголошено раніше.

На початку пресконференції легендарного голкіпера функціонер "хрестоносців" помітив на столі дві пляшки вина і одразу ж скористався цим моментом.

"Пийте це і пийте це", - пожартував фахівець, піднявши пляшки з вином.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що тренер збірної Іспанії Луїс Енріке курйозно підтримав флешмоб Роналду.

Буффон є вихованцем "Парми". У 1995 році він розпочав тут дорослу кар’єру, а в 2001 році перейшов у "Ювентус".

Також протягом сезону-2018/19 він виступав за ПСЖ, після чого повернувся до "Старої синьйори".

Всього у складі "Ювентуса" Джанлуїджі зіграв 683 матчі. Це другий результат в історії клубу.

Буффон є рекордсменом італійської Серії А за кількістю зіграних у ній поєдинків (656) і виграних чемпіонських титулів (10).

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