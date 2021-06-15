Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Пийте воду": Роналду влаштував антирекламу одному зі спонсорів Євро-2020 на пресконференції

"Пийте воду": Роналду влаштував антирекламу одному зі спонсорів Євро-2020 на пресконференції

Associated Press

Щоправда, за це можуть бути відповідні санкції.

Досить кумедний інцидент трапився з форвардом збірної Португалії Кріштіану Роналду на пресконференції перед матчем 1 туру групової стадії Чемпіонату Європи-2020 проти Угорщини.

35-річний футболіст перед спілкуванням з журналістами побачив поруч дві пляшки "Coca-Cola", які миттєво прибрав зі столу. Після цього, Роналду залишив лише пляшку з водою, яку підняв зі словами "Пийте воду".

Зазначимо, Роналду ніколи не рекламував "Coca-Cola" і "Pepsi". Одного разу Pepsi використовувала його фотографію, але після цього компанії довелося вибачатися перед футболістом.

Також Роналду визнавався, що його дратує, коли його син п'є "Coca-Cola" і їсть чіпси, відзначаючи, що це шкідливо для організму.

Цікаво, що в молодості Роналду не був таким перебірливими і з задоволенням вживав газовану воду. Відучив португальця від цього легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гіггз.

"Якось Кріштіану прийшов на командний сніданок "Манчестер Юнайтед" з пляшкою Coca-Cola. Гіггз притиснув його до стіни і сказав: "Ніколи більше не пий цю погань", розповів колишній футболіст Ян Оге Фьyoртофт.

  • "Coca-Cola" є офіційний спонсором Євро-2020, тож за ці дії на адресу Роналду можуть застосувати певні санкції.
  • Матч Угорщина - Португалія розпочнеться 15 червня о 19:00 за київським часом.