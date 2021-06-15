"Пийте воду": Роналду влаштував антирекламу одному зі спонсорів Євро-2020 на пресконференції

Щоправда, за це можуть бути відповідні санкції.

Досить кумедний інцидент трапився з форвардом збірної Португалії Кріштіану Роналду на пресконференції перед матчем 1 туру групової стадії Чемпіонату Європи-2020 проти Угорщини.

35-річний футболіст перед спілкуванням з журналістами побачив поруч дві пляшки "Coca-Cola", які миттєво прибрав зі столу. Після цього, Роналду залишив лише пляшку з водою, яку підняв зі словами "Пийте воду".

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water!



He moved them and said "Drink water" pic.twitter.com/U1aJg9PcXq — FutbolBible (@FutbolBible) June 14, 2021

Зазначимо, Роналду ніколи не рекламував "Coca-Cola" і "Pepsi". Одного разу Pepsi використовувала його фотографію, але після цього компанії довелося вибачатися перед футболістом.

Також Роналду визнавався, що його дратує, коли його син п'є "Coca-Cola" і їсть чіпси, відзначаючи, що це шкідливо для організму.

Цікаво, що в молодості Роналду не був таким перебірливими і з задоволенням вживав газовану воду. Відучив португальця від цього легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гіггз.

"Якось Кріштіану прийшов на командний сніданок "Манчестер Юнайтед" з пляшкою Coca-Cola. Гіггз притиснув його до стіни і сказав: "Ніколи більше не пий цю погань", розповів колишній футболіст Ян Оге Фьyoртофт.

"Coca-Cola" є офіційний спонсором Євро-2020, тож за ці дії на адресу Роналду можуть застосувати певні санкції.

Матч Угорщина - Португалія розпочнеться 15 червня о 19:00 за київським часом.

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