Пізній гол новачка приніс "Манчестер Юнайтед" перемогу в матчі-відкритті сезону АПЛ (відео)

"Манчестер Юнайтед" вдома обіграв "Фулгем" у матчі-відкритті англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок 1-го туру на стадіоні "Олд Траффорд" завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол "червоні дияволи" забили наприкінці зустрічі. Результативного удару на 87-й хвилині завдав новачок клубу Джошуа Зіркзе. Асистував нідерландському форварду Алехандро Гарначо, який разом з ним вийшов на заміну на 61-й хвилині гри.

Для Зіркзе цей матч став дебютним у складі МЮ. Цього літа він перебрався до "манкуніанців" з італійської "Болоньї". Вартість трансферу 23-річного нідерландця склала 42,5 млн євро.

Зазначимо, що у поєдинку проти "Фулгема" за "Манчестер Юнайтед" також дебютували ще два новачки – Нуссаїр Мазрауї вийшов у стартовому складі, а Маттейс де Лігт замінив його на 81-й хвилині.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Фулгем"

У другому турі АПЛ "червоні дияволи" 24 серпня на виїзді зіграють з "Брайтоном", а "дачники" того ж дня приймуть "Лестер".

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату Англії підопічні Еріка тен Гага завершили на 8-му місці, а "Фулгем" фінішував на 13-й позиції.

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