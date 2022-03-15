"Плаче щоночі": чоловік Світоліної після перемоги над першою ракеткою світу з РФ розповів про страждання дружини

"Плаче щоночі": чоловік Світоліної після перемоги над першою ракеткою світу з РФ розповів про страждання дружини

Гаель Монфіс поділився переживаннями через війну в Україні.

Французький тенісист Гаель Монфіс, який одружений з першою ракеткою України Еліною Світоліною, дав емоційне інтерв'ю після перемоги над першою ракеткою світу - росіянином Данилом Медведєвим на турнірі в Індіан-Веллсі.

Монфіс програв перший сет, але потім здійснив камбек і виграв дві наступні партії - 4:6, 6:3, 6:1.

Після матчу Гаель відповів на запитання порталу Yahoo Sport Australia, як він та його дружина переживають війну, розв'язану РФ в Україні.

"Моя друга сім'я, можна так сказати, воює. Нелегко протягом двох тижнів бачити, як моя дружина плаче щоночі. Звичайно, я був і залишаюся поряд з нею кожен день. З нею та з її родиною. Досить багато родичів все ще в Україні. Складно це описати, тому що я залучений до цього. Це просто якесь божевілля, коли ви думаєте про це", - сказав Монфіс.

Зазначимо, що сама Світоліна уже вилетіла з турніру в Індіан-Веллсі, але залишається там і підтримує свого чоловіка.

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