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Плакав на лаві запасних: Неймар отримав серйозну травму у матчі ЧС-2022 (фото)

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
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Плакав на лаві запасних: Неймар отримав серйозну травму у матчі ЧС-2022 (фото)

Фото: Associated Press

Збірна Бразилії ризикує залишитися без лідера.

У четвер, 24 листопада, відбувся матч 1-го туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу між збірними Бразилії та Сербії. 

Наприкінці матчу лідер бразильської збірної Неймар отримав неприємне ушкодження. Після підкату сербського захисника Миколи Міленковича у нього виникли серйозні проблеми з правим гомілкостопом.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

На 79-й хвилині було ухвалено рішення замінити Неймара, після чого медичний штаб прикладав до його ноги лід, а сам футболіст сидів з натягнутою на голову футболкою і плакав.

Деталей травми бразильця поки не повідомляють. Його участь у наступних матчах Мундіалю під загрозою.

  • Матч Бразилія – Сербія завершився перемогою команди Неймара з рахунком 2:0.
  • В наступному турі збірна Бразилії 28 листопада зустрінеться з командою Швейцарії, а Сербія протистоятиме Камеруну.

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Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
354
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