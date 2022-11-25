Плакав на лаві запасних: Неймар отримав серйозну травму у матчі ЧС-2022 (фото)

У четвер, 24 листопада, відбувся матч 1-го туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу між збірними Бразилії та Сербії.

Наприкінці матчу лідер бразильської збірної Неймар отримав неприємне ушкодження. Після підкату сербського захисника Миколи Міленковича у нього виникли серйозні проблеми з правим гомілкостопом.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

На 79-й хвилині було ухвалено рішення замінити Неймара, після чого медичний штаб прикладав до його ноги лід, а сам футболіст сидів з натягнутою на голову футболкою і плакав.

Câmera exclusiva da Globo mostra Neymar com a camisa no rosto, sendo atendido no tornozelo direito. Será que preocupa?



2 x 0 #genacopa pic.twitter.com/isgfVJk4kT — ge (@geglobo) November 24, 2022

Деталей травми бразильця поки не повідомляють. Його участь у наступних матчах Мундіалю під загрозою.

Матч Бразилія – Сербія завершився перемогою команди Неймара з рахунком 2:0.

В наступному турі збірна Бразилії 28 листопада зустрінеться з командою Швейцарії, а Сербія протистоятиме Камеруну.

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