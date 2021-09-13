"Платити немає звідки": журналіст розповів про жахливі проблеми з фінансами в УАФ

У вітчизняному футболі назріває криза?

Журналіст Сергій Болотников розповів, що в Української асоціації футболу (УАФ), яку очолює Андрій Павелко, є серйозні проблеми з фінансуванням.

"Я не вірив, що Павелко посвариться з Шевченком через якогось мільйона. Виявляється, що таке можливо з простої причини - цього мільйона у Павелка немає. У федерації жахливі проблеми з грошима. Немає звідки платити.

За моєю інформацією, федерація вже кілька разів наперед просила у ФІФА і УЄФА ось ті гроші, що виплачуються щороку. І ті вже не дають", - сказав Болотников.

1 серпня збірну України несподівано покинув її тоді ще головний тренер Андрій Шевченко . 44-річний фахівець повідомив, що у нього закінчився термін дії контракту з УАФ.

її тоді ще головний тренер . 44-річний фахівець повідомив, що у нього закінчився термін дії контракту з УАФ. Пізніше Шевченко повідомив, що не планував йти зі збірної, однак йому так і не запропонували подовжити співпрацю.

зі збірної, однак йому так і не запропонували подовжити співпрацю. Після цього в УАФ заявили, що підписання нового контракту зірвав сам тренер.

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