Плавчиня Мерешко наблизила Україну до 80 нагород Паралімпіади-2020: це її п'ята медаль у Токіо

Плавчиня Мерешко наблизила Україну до 80 нагород Паралімпіади-2020: це її п'ята медаль у Токіо

Спортсменка виграла 36-ту срібну та 79-ту загалом медаль України на Паралімпіаді-2020.

Українська плавчиня Єлизавета Мерешко завоювала "срібло" Паралімпійських ігор-2020 у Токіо на дистанції 400 метрів вільним стилем (клас - S6).

Українка подолала дистацію за 5:12.61 хвилини, випередивши на 7 секунд бронзову призерку зі Швейцарії Нору Мейстер (5:19.57 хвилини). "Золото" зі світовим рекордом взяла китаянка Юянь Джіян - 5:04.57 хвилини.

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Для Мерешко це п'ята медаль Паралімпіади в Токіо. Перед цим українка здобула два "золота", "срібло" та "бронзу".

Тепер в активі української збірної 79 нагород Паралімпади в Токіо: 19 золотих, 36 срібних і 24 бронзові. Україна перебуває в топ-5 медального заліку та йде четвертою за кількістю нагород.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

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