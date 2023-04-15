Український плавець-чемпіон завоював другу ліцензію на Олімпіаду-2024

Михайло Романчук виконав олімпійський норматив на дистанції, де виграв "срібло" в Токіо-2020.

Український плавець Михайло Романчук здобув другу ліцензію на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

На змаганнях Stockholm Open у столиці Швеції 26-річний українець виконав олімпійський норматив у запливі на 1500 метрів вільним стилем, подолавши дистанцію за 14:40,21.

Для завоювання олімпійської ліцензії необхідно було вкластися в 15:00.99, тож Романчук перевершив олімпійський норматив аж на 20 секунд.

Романчук втретє відібрався на Олімпійські ігри на 1500-метрівці вільним стилем. В Ріо-2016 українець дебютував на цій дистанції (15-те місце), а в Токіо-2020 виборов срібну медаль.

Зазначимо, що Михайло завоював для нашої країни вже дві ліцензії на ОІ-2024. Раніше він виборов ліцензію на дистанції 400 метрів вільним стилем, на якій вперше виступить на Олімпіаді.

У неділю, 16 квітня, Романчук проведе останній заплив – на 800-метрівці вільним стилем, де на його рахунку бронзова нагорода на Іграх-2020 у Токіо.

Наразі збірна України вже має три ліцензії на Олімпіаду-2024 у плаванні, дві з яких здобув Романчук. Ще одну ліцензію виборов 17-річний плавець Олександр Желтяков на дистанції 200 метрів на спині.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі. Своєю чергою, зірки українського спорту Ярослава Магучіх, Олег Верняєв та Михайло Романчук виступили проти можливого бойкоту нашою країною Ігор у Парижі.

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