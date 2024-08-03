Плавець Романчук знявся з Олімпіади-2024: назвав причину

Михайло достроково завершив виступи на Іграх у Парижі.

Український плавець Михайло Романчук не виступить у кваліфікації на дистанції 1500 метрів вільним стилем на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Про це сам спортсмен повідомив у коментарі для Суспільне Спорт.

За словами Романчука, за день до старту у нього піднялася висока температура і погіршився фізичний стан.

Кваліфікація у плаванні на 1500 метрів вільним стилем відбудеться у суботу, 3 серпня, о 12:25 за київським часом.

Для 27-річного українця це мав бути останній старт на Іграх у Парижі. Раніше він не зміг вийти до фіналу ОІ-2024 в плаванні на 800 м вільним стилем.

Романчук – дворазовий призер Олімпіади-2020. На Іграх у Токіо він виборов "срібло" та "бронзу" на дистанції 1500 та 800 метрів вільним стилем відповідно.

Зазначимо, що Романчук уже не перший український спортсмен, який через хворобу був змушений відмовитися виступити на Олімпіаді-2024. Перед стартом тенісного турніру також знялася Ангеліна Калініна.

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Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Наразі у скарбничці "синьо-жовтих" дві медалі на ОІ-2024: Ольга Харлан завоювала "бронзу" у фехтуванні на шаблях, а Сергій Куліш здобув "срібло" у кульовій стрільбі.

Ще одну медаль ОІ-2024, щонайменше бронзову, Україні гарантував Олександр Хижняк, який вийшов до півфіналу боксерського турніру.

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