Плавець Трусов приніс Україні 92-гу медаль Паралімпіади-2020: це його шоста нагорода в Токіо

Плавець Трусов приніс Україні 92-гу медаль Паралімпіади-2020: це його шоста нагорода в Токіо

Наша медальна скарбничка поповнилася 44-м "сріблом".

Український плавець Андрій Трусов став володарем "срібла" Паралімпійських ігор-2020 у Токіо на дистанції 50 метрів батерфляєм.

Трусов подолав дистанцію за 29.03 секунди, лише на 0.05 секунди поступившись на фініші американцю Евану Остіну. Бронзову нагороду взяв колумбієць Карлос Данієль Серрано Сапате - 29.34 секунди.

Це шоста медаль Трусова на Паралімпіаді у Токіо. За кількістю медалей він поступається лише Максимові Крипаку, який 3 вересня виграв "золото" на 200-метрівці комплексом і став 10-разовим чемпіоном Паралімпійських ігор.

Медаль Трусова - 92-га для збірної України на Паралімпіаді-2020. В активі "синьо-жовтих" 22 золоті, 44 срібні і 26 бронзових нагород. Україна посідає п'яте місце в медальному заліку і йде четвертою за кількістю завойованих нагород.

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Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

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