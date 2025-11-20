ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1181
Час на прочитання
1 хв

Плейоф відбору до ЧС-2026: результати жеребкування, всі пари та турнірна сітка

Матчі плейоф кваліфікації на чемпіонат світу-2026 відбудуться 26 та 31 березня 2026 року.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей чемпіонату світу з футболу

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

У четвер, 20 листопада, у швейцарському Цюриху відбулося жеребкування плейоф європеського відбору на чемпіонат світу-2026.

Участь у ньому взяли 12 збірних, які посіли другі місця у відбіркових групах ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішували нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Зокрема свого суперника в півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 дізналася збірна України. Команда Сергія Реброва була посіяна з першого кошика та позмагається зі Швецією, яка була в четвертому кошику. Матч відбудеться 26 березня 2026 року та буде номінально домашнім для нашої збірної.

Переможець цього поєдинку в фіналі плейоф 31 березня 2026 року розіграє путівку на прийдешній Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія. Збірна України буде номінальним господарем фіналу, якщо зможе туди пробитися.

Сітка плейоф відбору на ЧС-2026

Шлях А: Італія – Північна Ірландія / Уельс – Боснія та Герцеговина

Шлях В: Україна – Швеція / Польща – Албанія

Шлях С: Туреччина – Румунія / Словаччина – Косово

Шлях D: Данія – Північна Македонія / Чехія – Ірландія

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Жеребкування групового етапу фінального турніру ЧС-2026 відбудеться 5 грудня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що два основні футболісти збірної України пропустять півфінал плейоф відбору ЧС-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
1181
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie