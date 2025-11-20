Плейоф відбору до ЧС-2026: результати жеребкування, всі пари та турнірна сітка

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

Реклама

У четвер, 20 листопада, у швейцарському Цюриху відбулося жеребкування плейоф європеського відбору на чемпіонат світу-2026.

Участь у ньому взяли 12 збірних, які посіли другі місця у відбіркових групах ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішували нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Зокрема свого суперника в півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 дізналася збірна України. Команда Сергія Реброва була посіяна з першого кошика та позмагається зі Швецією, яка була в четвертому кошику. Матч відбудеться 26 березня 2026 року та буде номінально домашнім для нашої збірної.

Реклама

Переможець цього поєдинку в фіналі плейоф 31 березня 2026 року розіграє путівку на прийдешній Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія. Збірна України буде номінальним господарем фіналу, якщо зможе туди пробитися.

Сітка плейоф відбору на ЧС-2026

Шлях А: Італія – Північна Ірландія / Уельс – Боснія та Герцеговина

Шлях В: Україна – Швеція / Польща – Албанія

Шлях С: Туреччина – Румунія / Словаччина – Косово

Реклама

Шлях D: Данія – Північна Македонія / Чехія – Ірландія

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Жеребкування групового етапу фінального турніру ЧС-2026 відбудеться 5 грудня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що два основні футболісти збірної України пропустять півфінал плейоф відбору ЧС-2026.