Плейоф відбору до Євро-2024: результати жеребкування, всі пари та турнірна сітка

У плейоф будуть розіграні останні три путівки на континентальну першість.

У четвер, 23 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування плейоф відбору на Євро-2024.

Участь у ньому взяли 12 збірних, які не зуміли напряму вийти до фінального турніру чемпіонату Європи, але отримали ще один шанс поборотися за місце на континентальній першості завдяки своїм виступам у Лізі націй-2022/23.

Збірна України, посівши третю позицію у відбірковій групі з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою, також опинилася у плейоф відбору до Євро-2024.

Команда Сергія Реброва у півфіналі плейоф 21 березня на виїзді зіграє проти команди Боснії та Герцеговини. У разі перемоги збірна України 26 березня зіграє фінальний матч відбору з тріумфатором пари Ізраїль – Ісландія, де буде номінальним господарем.

Сітка плейоф відбору на Євро-2024

Шлях А: Польща – Естонія, Уельс – Фінляндія

Шлях В: Ізраїль – Ісландія, Боснія та Герцеговина – Україна

Шлях С: Грузія – Люксембург, Греція – Казахстан

Нагадаємо, жеребкування групового етапу Євро-2024 відбудеться 2 грудня у німецькому Гамбурзі, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматимуть 10 міст Німеччини.

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