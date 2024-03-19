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Плейоф відбору до Євро-2024: розклад і результати всіх матчів

Плейоф відбору до Євро-2024: розклад і результати всіх матчів

Уболівальники збірної України / Фото: Associated Press

У стикових поєдинках визначаться володарі трьох останніх путівок на континентальну першість.

21 і 26 березня відбудуться матчі плейоф відбору до Євро-2024.

У них візьмуть участь 12 збірних, які не зуміли напряму вийти до фінального турніру чемпіонату Європи, але отримали шанс поборотися за місце на континентальній першості завдяки своїм виступам у Лізі націй-2022/23.

Згідно з результатами жеребкування, було сформовано три шляхи плейоф, переможці яких поїдуть на Євро-2024. Півфінали та фінали складатимуться з одного матчу.

Збірна України, яка на груповому етапі кваліфікації до ЧЄ посіла третє місце у групі з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою, потрапила до шляху B.

Команда Сергія Реброва у півфіналі плейоф 21 березня на виїзді позмагається зі збірною Боснії та Герцеговини. Переможець цього матчу у фіналі 26 березня розіграє путівку на чемпіонат Європи з тріумфатором пари Ізраїль – Ісландія.

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Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

ПЛЕЙОФ ВІДБОРУ ДО ЄВРО-2024
ПІВФІНАЛИ
Четвер, 21 березня
19:00 Шлях C ГРУЗІЯ _:_ ЛЮКСЕМБУРГ
21:45 Шлях B БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА _:_ УКРАЇНА
21:45 Шлях C ГРЕЦІЯ _:_ КАЗАХСТАН
21:45 Шлях B ІЗРАЇЛЬ _:_ ІСЛАНДІЯ
21:45 Шлях А ПОЛЬЩА _:_ ЕСТОНІЯ
21:45 Шлях А УЕЛЬС _:_ ФІНЛЯНДІЯ
ФІНАЛИ
Вівторок, 26 березня
  Шлях C ГРУЗІЯ / ЛЮКСЕМБУРГ _:_ ГРЕЦІЯ / КАЗАХСТАН
  Шлях А УЕЛЬС / ФІНЛЯНДІЯ _:_ ПОЛЬЩА / ЕСТОНІЯ
21:45 Шлях B БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА / УКРАЇНА _:_ ІЗРАЇЛЬ / ІСЛАНДІЯ

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