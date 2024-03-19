Плейоф відбору до Євро-2024: розклад і результати всіх матчів

У стикових поєдинках визначаться володарі трьох останніх путівок на континентальну першість.
21 і 26 березня відбудуться матчі плейоф відбору до Євро-2024.
У них візьмуть участь 12 збірних, які не зуміли напряму вийти до фінального турніру чемпіонату Європи, але отримали шанс поборотися за місце на континентальній першості завдяки своїм виступам у Лізі націй-2022/23.
Згідно з результатами жеребкування, було сформовано три шляхи плейоф, переможці яких поїдуть на Євро-2024. Півфінали та фінали складатимуться з одного матчу.
Збірна України, яка на груповому етапі кваліфікації до ЧЄ посіла третє місце у групі з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою, потрапила до шляху B.
Команда Сергія Реброва у півфіналі плейоф 21 березня на виїзді позмагається зі збірною Боснії та Герцеговини. Переможець цього матчу у фіналі 26 березня розіграє путівку на чемпіонат Європи з тріумфатором пари Ізраїль – Ісландія.
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Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.
Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.
|ПЛЕЙОФ ВІДБОРУ ДО ЄВРО-2024
|ПІВФІНАЛИ
|Четвер, 21 березня
|19:00
|Шлях C
|ГРУЗІЯ
|_:_
|ЛЮКСЕМБУРГ
|21:45
|Шлях B
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|УКРАЇНА
|21:45
|Шлях C
|ГРЕЦІЯ
|_:_
|КАЗАХСТАН
|21:45
|Шлях B
|ІЗРАЇЛЬ
|_:_
|ІСЛАНДІЯ
|21:45
|Шлях А
|ПОЛЬЩА
|_:_
|ЕСТОНІЯ
|21:45
|Шлях А
|УЕЛЬС
|_:_
|ФІНЛЯНДІЯ
|ФІНАЛИ
|Вівторок, 26 березня
|Шлях C
|ГРУЗІЯ / ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|ГРЕЦІЯ / КАЗАХСТАН
|Шлях А
|УЕЛЬС / ФІНЛЯНДІЯ
|_:_
|ПОЛЬЩА / ЕСТОНІЯ
|21:45
|Шлях B
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА / УКРАЇНА
|_:_
|ІЗРАЇЛЬ / ІСЛАНДІЯ
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