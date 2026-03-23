Плейоф відбору на ЧС-2026: розклад і результати матчів

Дивіться календар і результати усіх поєдинків плейоф європейського відбору на чемпіонат світу-2026.

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

26 і 31 березня відбудуться матчі плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2026 з футболу.

Участь у ньому візьмуть 12 збірних, які посіли другі місця у відбіркових групах ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішували нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Переможці одноматчевих півфіналів кожного зі шляхів (A, B, C, D) розіграють між собою в одноматчевих фіналах путівки на Мундіаль.

Збірна України у півфіналі плейоф відбору до ЧС-2026 зіграє проти Швеції. Матч відбудеться 26 березня на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Початок — о 21:45 за київським часом.

У разі перемоги команда Сергія Реброва на цій же арені 31 березня у фіналі плейоф за вихід на Мундіаль побореться з тріумфатором пари Польща — Албанія.

Розклад і результати матчів плейоф відбору на ЧС-2026

Півфінали

Четвер, 26 березня

Шлях А

21:45 Італія — Північна Ірландія

21:45 Уельс — Боснія та Герцеговина

Шлях В

21:45 Україна — Швеція

21:45 Польща — Албанія

Шлях С

19:00 Туреччина — Румунія

21:45 Словаччина — Косово

Шлях D

21:45 Данія — Північна Македонія

21:45 Чехія — Ірландія

Зазначимо, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

