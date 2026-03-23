Плейоф відбору на ЧС-2026: розклад і результати матчів
Дивіться календар і результати усіх поєдинків плейоф європейського відбору на чемпіонат світу-2026.
26 і 31 березня відбудуться матчі плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2026 з футболу.
Участь у ньому візьмуть 12 збірних, які посіли другі місця у відбіркових групах ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішували нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.
Переможці одноматчевих півфіналів кожного зі шляхів (A, B, C, D) розіграють між собою в одноматчевих фіналах путівки на Мундіаль.
Збірна України у півфіналі плейоф відбору до ЧС-2026 зіграє проти Швеції. Матч відбудеться 26 березня на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Початок — о 21:45 за київським часом.
У разі перемоги команда Сергія Реброва на цій же арені 31 березня у фіналі плейоф за вихід на Мундіаль побореться з тріумфатором пари Польща — Албанія.
Розклад і результати матчів плейоф відбору на ЧС-2026
Півфінали
Четвер, 26 березня
Шлях А
21:45 Італія — Північна Ірландія
21:45 Уельс — Боснія та Герцеговина
Шлях В
21:45 Україна — Швеція
21:45 Польща — Албанія
Шлях С
19:00 Туреччина — Румунія
21:45 Словаччина — Косово
Шлях D
21:45 Данія — Північна Македонія
21:45 Чехія — Ірландія
Зазначимо, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.
Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.