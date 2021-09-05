Плейоф все ближче: збірна України вирвала перемогу над португальцями на Чемпіонаті Європи з волейболу

Плейоф все ближче: збірна України вирвала перемогу над португальцями на Чемпіонаті Європи з волейболу

Це другий виграш для "синьо-жовтих" на турнірі.

Чоловіча збірна України з волейболу зіграла черговий поєдинок на Чемпіонаті Європи, який відбувається в Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії.

Суперником нашої команди в матчі третього туру групового етапу була команда Португалії. "Синьо-жовті" здорово розпочали поєдинок, вигравши перші дві партії, однак потім розгубили перевагу. У вирішальному п'ятому сеті українці все ж таки змогли вирвати перемогу.

Чемпіонат Європи з волейболу

Група A, 3-й тур

Україна - Португалія - 3:2 (25:18, 25:23, 21:25, 24:26, 15:11)

"Синьо-жовті" набрали 4 очки і піднялися на 3-тє місце у групі A. Лідирують серби (7 балів, 3 матчі), другу позицію посідають поляки (6, 2). Нижче українців розташувалися бельгійці (4, 3), португальці (3, 3) і греки (1, 2).

Раніше українці обіграли греків ( 3:2 ) і програли сербам (0:3).

) і програли сербам (0:3). Наступний матч "синьо-жовті" проведуть 7 вересня проти Бельгії.

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