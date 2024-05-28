Плейоф за право грати в УПЛ-2024/25: розклад і результати матчів

Переможці двоматчевих протистоянь проведуть наступний сезон в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу.

29 травня і 2 червня відбудуться перехідні матчі за право грати в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) у сезоні-2024/25.

Участь у плейоф візьмуть чотири клуби. Команди, які фінішували на 13-му та 14-му місцях в УПЛ позмагаються з володарями четвертої та третьої позицій Першої ліги відповідно.

Першу пару плейоф склали "Верес" та "Епіцентр". Другу путівку до елітного дивізіону розіграють "Оболонь" і "Лівий Берег".

Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 до Першої ліги вилетіли два найгірші клуби УПЛ – "Минай" та "Металіст 1925". Своєю чергою, автоматичне підвищення в класі здобули "Карпати" та "Інгулець".

Матчі плейоф за право участі в УПЛ покаже у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ПЛЕЙОФ ЗА ПРАВО УЧАСТІ В УПЛ-2024/25 ПЕРШІ МАТЧІ Середа, 29 травня 15:30 ЕПІЦЕНТР _:_ ВЕРЕС 18:00 ОБОЛОНЬ _:_ ЛІВИЙ БЕРЕГ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Неділя, 2 червня 16:00 ЛІВИЙ БЕРЕГ _:_ ОБОЛОНЬ 17:00 ВЕРЕС _:_ ЕПІЦЕНТР

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