Плейоф за право грати в УПЛ-2024/25: розклад і результати матчів

Переможці двоматчевих протистоянь проведуть наступний сезон в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу.
29 травня і 2 червня відбудуться перехідні матчі за право грати в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) у сезоні-2024/25.
Участь у плейоф візьмуть чотири клуби. Команди, які фінішували на 13-му та 14-му місцях в УПЛ позмагаються з володарями четвертої та третьої позицій Першої ліги відповідно.
Першу пару плейоф склали "Верес" та "Епіцентр". Другу путівку до елітного дивізіону розіграють "Оболонь" і "Лівий Берег".
Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 до Першої ліги вилетіли два найгірші клуби УПЛ – "Минай" та "Металіст 1925". Своєю чергою, автоматичне підвищення в класі здобули "Карпати" та "Інгулець".
Матчі плейоф за право участі в УПЛ покаже у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
|ПЛЕЙОФ ЗА ПРАВО УЧАСТІ В УПЛ-2024/25
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Середа, 29 травня
|15:30
|ЕПІЦЕНТР
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|ВЕРЕС
|18:00
|ОБОЛОНЬ
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|ЛІВИЙ БЕРЕГ
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Неділя, 2 червня
|16:00
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
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|ОБОЛОНЬ
|17:00
|ВЕРЕС
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|ЕПІЦЕНТР
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