© ФК Металіст 1925

Реклама

29 травня і 1 червня відбудуться перехідні матчі за право грати в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) у сезоні-2025/26.

Учасниками плейоф стануть чотири клуби. Команди, які фінішували на 13-му та 14-му місцях в УПЛ позмагаються з володарями четвертої та третьої сходинок Першої ліги відповідно.

Першу пару плейоф склали "Ворскла" (13-те місце в УПЛ) та "Кудрівка" (4-та сходинка Першої ліги).

Реклама

Другу путівку до елітного дивізіону розіграють "Лівий Берег" (14-та позиція в УПЛ) та "Металіст 1925" (3-те місце у Першій лізі).

Зазначимо, що за підсумками сезону-2024/25 з УПЛ вилетіли два найгірші клуби – "Чорноморець" та "Інгулець". В еліті їх замінять "Епіцентр" і "Полтава", які стали найкращими командами Першої ліги.

Усі матчі плейоф за право участі в УПЛ покаже у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Аби вам було зручніше стежити за улюбленими спортивними подіями, користуйтеся оновленим тематичним розділом – "Спорт" із Матч-центром на платформі Київстар ТБ. Тут ви знайдете актуальний розклад трансляцій, результати і записи поєдинків, а також зможете швидко обрати контент, який вас цікавить.

Реклама

Плейоф за право участі в УПЛ-2025/26: розклад і результати матчів

Четвер, 29 травня

15:30 "Кудрівка" – "Ворскла"

18:00 "Лівий Берег" – "Металіст 1925"

Неділя, 1 червня

Реклама

13:00 "Ворскла" – "Кудрівка"

15:30 "Металіст 1925" – "Лівий Берег"