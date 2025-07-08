"Плювок в обличчя": Федерація фехтування України – про допущення до ЧС росіянок з військовим званням

Володимир Путін і Яна Єгорян / © Associated Press

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Федерація фехтування України відреагувала на рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) допустити до чемпіонату світу-2025 в грузинському Тбілісі російських спортсменок з військовим званням у РФ.

"Щойно стало відомо, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила до участі в чемпіонаті світу в Тбілісі спортсменів у "нейтральному статусі", які є представниками Центрального спортивного клубу армії РФ та мають військові звання. Серед них – олімпійські чемпіонки Софія Велика та Яна Єгорян, які перебувають під санкціями в Україні через підтримку війни та поширення російської пропаганди.

Це – плювок в обличчя не лише українським спортсменам, а й усій світовій спортивній громадськості!

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"Ми від самого початку наголошували, що весь цей процес перевірки російських фехтувальників на предмет нейтральності є фарсом. Тепер, сподіваюсь, це стало зрозуміло всім іншим іноземним федераціям, які робили вигляд, що відбір нормальний.

Таке зухвале рішення стало можливим, оскільки всі попередні скарги Федерації фехтування України залишались без реагування зокрема в з боку Міжнародного олімпійського комітету", – заявив президент ФФУ Михайло Ілляшев.

Федерація фехтування України визначає юридичні кроки щодо протидії цьому ганебному рішенню.

Принагідно ще раз публічно звертаємось до РНБОУ та СБУ із закликом застосувати передбачені законом заходи щодо керівництва Міжнародної федерації фехтування", – йдеться в дописі ФФУ.

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Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила до ЧС-2025, який відбудеться від 22 до 26 липня у Грузії, 40 "нейтральних" спортсменів з російським та білоруським паспортами. Серед них – майор армії РФ Софія Велика, лейтенант Яна Єгорян, прапорщик Ольга Нікітіна та інші.

Зазначимо, що 2024 року Велика була довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна на виборах президента Росії. У квітні 2025-го Україна внесла спортсменку до санкційного списку терміном на 10 років.

Також, FIE знехтувала рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та допустила "нейтральних" фехтувальників з РФ і Білорусі до участі у командних змаганнях.

Раніше повідомлялося, що на допущення росіянок з військовим званням до чемпіонату світу-2025 з фехтування відреагувала лідерка збірної України, дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.

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Нагадаємо, що в листопаді 2024 року президентом FIE обрали російського олігарха Алішера Усманова, який через кілька днів добровільно залишив свою посаду.