Плоди перемоги над Джошуа: WBA визнала Усика найкращим боксером місяця

У серпні Олександр Усик захистив титули WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі, здолавши в бою-реванші британця Ентоні Джошуа.

"35-річний боксер-шульга ясно дав зрозуміти, що він є одним з найкращих бійців сучасності незалежно від вагової категорії та приголомшливим надважковаговиком, як деякі інші. Його рекорд становить 20 перемог та 13 нокаутів", - йдеться в заяві на офіційному сайті організації.

wbaboxing.com

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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