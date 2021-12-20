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Плоди перемоги над росіянином: Берінчик злетів у рейтингу найкращих боксерів легкої ваги

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Плоди перемоги над росіянином: Берінчик злетів у рейтингу найкращих боксерів легкої ваги

facebook.com/K2Ukraine

Денис піднявся в топ-20 світової класифікації.

Український боксер Денис Берінчик завдяки перемозі над росіянином Ісою Чанієвим в поєдинку за титул WBO International суттєво покращив свої позиції у рейтингу представників легкого дивізіону від BoxRec.

33-річний українець, який до бою з представником Російської Федерації перебував у п'ятому десятку, піднявся більш ніж на 20 сходинок і тепер посідає 17-те місце

Лідирує в рейтингу BoxRec непереможний американець Джервонта Девіс. Українець Василь Ломаченко, який цього місяця переміг ганця Річарда Коммі, йде на другій позиції. Трійку найкращих замикає абсолютний чемпіон світу в легкій вазі австралієць Джордж Камбосос.

© boxrec.com
boxrec.com
  • Берінчик переміг Чанієва одноголосним рішенням суддів: 116-112, 118-110, 118-111. Денис успішно захистив пояс WBO International вже вшосте в кар'єрі.
  • Для Дениса перемога стала 16-ю (9 - нокаутом) у 16 поєдинках на професійному ринзі.
  • Чанієв програв учетверте в кар'єрі. В його активі 15 перемог (7 - нокаутом) у 19 боях.

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