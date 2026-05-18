Плотницький з "Перуджею" вдруге поспіль виграв волейбольну Лігу чемпіонів

Український волейболіст Олег Плотницький, який у квітні оголосив про повернення до національної команди, став переможцем Ліги чемпіонів з італійською "Перуджею".

У фіналі найпрестижнішого єврокубку "Перуджа" обіграла польську "Варту" — 3:0 (29:27, 25:18, 25:15).

Плотницький став одним з найрезультативніших гравців команди з доробком у 12 очок. Випередив його лише тунісець Вассім Бен Тара — 24 очки.

Для "Перуджі" це друга поспіль перемога у Лізі чемпіонів. 28-річний Плотницький здобув свій 15-й трофей у складі команди.

У матчі за "бронзу" польський клуб "Проєкт Варшава" з українцем Юрієм Семенюком програв турецькій "Анкарі".

Також Плотницький потрапив до символічної збірної волейбольної Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, що у березня 2025-го Плотницький оголосив про завершення кар'єри у збірній України, проте цього року вирішив відновити кар'єру в національній команді.

