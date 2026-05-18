- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 4
- Час на прочитання
- 1 хв
Плотницький з "Перуджею" вдруге поспіль виграв волейбольну Лігу чемпіонів
Український волейболіст Олег Плотницький здобув 15-й трофей з італійською "Перуджею".
Український волейболіст Олег Плотницький, який у квітні оголосив про повернення до національної команди, став переможцем Ліги чемпіонів з італійською "Перуджею".
У фіналі найпрестижнішого єврокубку "Перуджа" обіграла польську "Варту" — 3:0 (29:27, 25:18, 25:15).
Плотницький став одним з найрезультативніших гравців команди з доробком у 12 очок. Випередив його лише тунісець Вассім Бен Тара — 24 очки.
Для "Перуджі" це друга поспіль перемога у Лізі чемпіонів. 28-річний Плотницький здобув свій 15-й трофей у складі команди.
У матчі за "бронзу" польський клуб "Проєкт Варшава" з українцем Юрієм Семенюком програв турецькій "Анкарі".
Також Плотницький потрапив до символічної збірної волейбольної Лігу чемпіонів.
Нагадаємо, що у березня 2025-го Плотницький оголосив про завершення кар'єри у збірній України, проте цього року вирішив відновити кар'єру в національній команді.