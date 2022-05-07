Плюс 12 нагород: Україна продовжує йти абсолютним лідером в медальному заліку Дефлімпіади

Українська команда продовжує феєрити на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

У п'ятий день змагань, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, збірна України поповнила свою медальну скарбничку ще 12 нагородами.

Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет України.

Із 12 виграних медалей п'ять виявилися золотими, 4 - срібні та 3 - бронзові. Загалом у 5-й змагальний день українці здобували нагороди в п'яти видах спорту - настільному тенісі, плаванні, кульовій стрільбі, велоспорті та спортивному орієнтуванні.

Таким чином, після п'яти змагальних днів Дефлімпіади-2021 у скарбничці "синьо-жовтих" уже 58 нагород, серед яких 29 золотих, 13 срібних та 16 бронзових.

Завдяки цьому Україна продовжує надупевнено лідирувати в медальному заліку Дефлімпіади. У топ-5 також команди США, Японії, Ірану та Франції.

Усі медалі України в п'ятий день Дефлімпіади-2021

"Золото":

Єлисавета Топчанюк (велоспорт, шосейна гонка),

Назар Левицький (спортивне орієнтування),

Ганна Федосеєва (спортивне орієнтування),

чоловіча збірна України (настільний теніс),

жіноча збірна України (настільний теніс)

"Срібло":

Дмитро Плахотнік (спортивне орієнтування),

Ганна Андросович (спортивне орієнтування),

Олексій Лазебник (кульова стрільба, 10 м, пневматичний пістолет),

збірна України (плавання, змішана естафета 4х100 м)

"Бронза":

Дмитро Левін (спортивне орієнтування),

Яна Мельник (спортивне орієнтування),

Владислав Кремляков (плавання, 50 м, спина)

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що паралімпійська збірна України розгромила Аргентину та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.

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