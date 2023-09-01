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Плюс один українець на туманному Альбіоні: форвард "Зорі" перейшов до англійського клубу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Плюс один українець на туманному Альбіоні: форвард "Зорі" перейшов до англійського клубу

Назарій Русин / Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk/

Назарій Русин гратиме в Чемпіоншипі за "Сандерленд".

Нападник луганської "Зорі" Назарій Русин продовжить кар'єру в "Сандерленді", який виступає в Чемпіоншипі  (другому за рангом дивізіоні чемпіонату Англії – прим.).

Про це повідомив офіційний сайт англійського клубу.

24-річний українець підписав із "чорними котами" контракт терміном на 4 роки з опцією подовження ще на один сезон.

За неофіційною інформацію, "Сандерленд" погодився за трансфер Русина заплатити "Зорі" 2,5 млн євро плюс приблизно стільки ж можливими бонусами.

Додамо, що рік тому луганцям перехід Русина з київського "Динамо" став лише у 250 тисяч євро.

Минулого сезону Назарій провів за "Зорю" 30 матчів, у яких відзначився 13 голами та 6 результативними передачами.

"Сандерленд" у попередній кампанії Чемпіоншипу дійшов до плейоф за право грати в АПЛ, але вибороти путівку до елітного дивізіону "чорним котам" не вдалося.

У новому розіграші Чемпіоншипу новий клуб українця набрав 4 очки після 4-х стартових турів і йде лише 18-м у турнірній таблиці.

Зазначимо, що за інший клуб Чемпіоншипу – "Свонсі" – виступає український нападник Микола Кухаревич.

Крім того, одразу п'ять українців захищають кольори клубів АПЛ: Олександр Зінченко ("Арсенал"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Ілля Забарний ("Борнмут") і Єгор Ярмолюк ("Брентфорд").

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Дата публікації
Перегляди
296
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