Плюс один українець на туманному Альбіоні: форвард "Зорі" перейшов до англійського клубу

Назарій Русин гратиме в Чемпіоншипі за "Сандерленд".
Нападник луганської "Зорі" Назарій Русин продовжить кар'єру в "Сандерленді", який виступає в Чемпіоншипі (другому за рангом дивізіоні чемпіонату Англії – прим.).
Про це повідомив офіційний сайт англійського клубу.
24-річний українець підписав із "чорними котами" контракт терміном на 4 роки з опцією подовження ще на один сезон.
Ласкаво просимо, Русин— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 1, 2023
We are delighted to announce that an agreement has been reached with Zorya Luhansk for the transfer of Nazariy Rusyn for an undisclosed fee.#SAFC
За неофіційною інформацію, "Сандерленд" погодився за трансфер Русина заплатити "Зорі" 2,5 млн євро плюс приблизно стільки ж можливими бонусами.
Додамо, що рік тому луганцям перехід Русина з київського "Динамо" став лише у 250 тисяч євро.
Минулого сезону Назарій провів за "Зорю" 30 матчів, у яких відзначився 13 голами та 6 результативними передачами.
"Сандерленд" у попередній кампанії Чемпіоншипу дійшов до плейоф за право грати в АПЛ, але вибороти путівку до елітного дивізіону "чорним котам" не вдалося.
У новому розіграші Чемпіоншипу новий клуб українця набрав 4 очки після 4-х стартових турів і йде лише 18-м у турнірній таблиці.
Зазначимо, що за інший клуб Чемпіоншипу – "Свонсі" – виступає український нападник Микола Кухаревич.
Крім того, одразу п'ять українців захищають кольори клубів АПЛ: Олександр Зінченко ("Арсенал"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Ілля Забарний ("Борнмут") і Єгор Ярмолюк ("Брентфорд").
Читайте також:
Ще один українець у Ла Лізі: Яремчук офіційно перейшов до іспанського клубу
"Зоря" отримала суперників у групі Ліги конференцій: результати жеребкування
Трансферне вікно-2023: все про літні переходи у футбольних топлігах та УПЛ