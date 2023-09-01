Плюс один українець на туманному Альбіоні: форвард "Зорі" перейшов до англійського клубу

Назарій Русин гратиме в Чемпіоншипі за "Сандерленд".

Нападник луганської "Зорі" Назарій Русин продовжить кар'єру в "Сандерленді", який виступає в Чемпіоншипі (другому за рангом дивізіоні чемпіонату Англії – прим.).

Про це повідомив офіційний сайт англійського клубу.

24-річний українець підписав із "чорними котами" контракт терміном на 4 роки з опцією подовження ще на один сезон.

Ласкаво просимо, Русин



We are delighted to announce that an agreement has been reached with Zorya Luhansk for the transfer of Nazariy Rusyn for an undisclosed fee.#SAFC — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 1, 2023

За неофіційною інформацію, "Сандерленд" погодився за трансфер Русина заплатити "Зорі" 2,5 млн євро плюс приблизно стільки ж можливими бонусами.

Додамо, що рік тому луганцям перехід Русина з київського "Динамо" став лише у 250 тисяч євро.

Минулого сезону Назарій провів за "Зорю" 30 матчів, у яких відзначився 13 голами та 6 результативними передачами.

"Сандерленд" у попередній кампанії Чемпіоншипу дійшов до плейоф за право грати в АПЛ, але вибороти путівку до елітного дивізіону "чорним котам" не вдалося.

У новому розіграші Чемпіоншипу новий клуб українця набрав 4 очки після 4-х стартових турів і йде лише 18-м у турнірній таблиці.

Зазначимо, що за інший клуб Чемпіоншипу – "Свонсі" – виступає український нападник Микола Кухаревич.

Крім того, одразу п'ять українців захищають кольори клубів АПЛ: Олександр Зінченко ("Арсенал"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Ілля Забарний ("Борнмут") і Єгор Ярмолюк ("Брентфорд").

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