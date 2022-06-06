Плюс одне "срібло": Україна лідирує за кількістю медалей на етапі Кубка світу з кульової стрільби в Баку

Плюс одне "срібло": Україна лідирує за кількістю медалей на етапі Кубка світу з кульової стрільби в Баку

Збірна України продовжує вражати своїми виступами на етапі Кубка світу з кульової стрільби, що триває в столиці Азербайджану Баку.

У понеділок, 6 червня, медальна скарбничка "синьо-жовтих" поповнилася ще однією нагородою - "срібло" виграла наша чоловіча команда у стрільбі зі швидкострільного пістолета з 25 метрів.

У цьому виді програми Україну представляли Павло Коростильов, Володимир Пастернак і Максим Городинець.

Протягом усіх етапів кваліфікації українці трималися серед лідерів і зуміли пробитися до фіналу. У протистоянні за "золото" наша команда поступилася збірній Південної Кореї з рахунком 13:17.

Зазначимо, що на етапі Кубка світу в Баку Україна виграла вже дев'ять медалей: два "золота", чотири "срібла" та три "бронзи". Це найбільша кількість нагород серед усіх учасників турніру. Водночас у медальному заліку наша команда йде четвертою після Південної Кореї, США та Франції.

Усі медалі України на етапі Кубка світу в Баку

"Золото":

Сергій Куліш (гвинтівка, 50 м, три положення),

(гвинтівка, 50 м, три положення), Олена Костевич, Анастасія Німець та Оксана Ковальчук (пістолет, 25 м, команда)

"Срібло":

Олена Костевич та Олег Омельчук (пневматичний пістолет, 10 м, мікст),

(пневматичний пістолет, 10 м, мікст), Дар'я Тихова та Сергій Куліш (гвинтівка, 50 м, три положення, мікст),

Юлія та Павло Коростильови (швидкострільний пістолет, 25 м, мікст),

(швидкострільний пістолет, 25 м, мікст), Максим Городинець, Володимир Пастернак та Павло Коростильов (швидкострільний пістолет, 25 м, команда)

"Бронза":

Анастасія Німець (пістолет, 25 м),

(пістолет, 25 м), Олег Царьков, Олександр Галкін та Сергій Куліш (гвинтівка, 50 м, три положення, команда),

(гвинтівка, 50 м, три положення, команда), Анастасія Німець та Максим Городинець (швидкострільний пістолет, 25 м, мікст).

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що збірна України завершила Чемпіонат Європи з важкої атлетики з рекордною кількістю медалей.

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