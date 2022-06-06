Плюс одне "срібло": Україна лідирує за кількістю медалей на етапі Кубка світу з кульової стрільби в Баку

Збірна України продовжує вражати своїми виступами на етапі Кубка світу з кульової стрільби, що триває в столиці Азербайджану Баку.
У понеділок, 6 червня, медальна скарбничка "синьо-жовтих" поповнилася ще однією нагородою - "срібло" виграла наша чоловіча команда у стрільбі зі швидкострільного пістолета з 25 метрів.
У цьому виді програми Україну представляли Павло Коростильов, Володимир Пастернак і Максим Городинець.
Протягом усіх етапів кваліфікації українці трималися серед лідерів і зуміли пробитися до фіналу. У протистоянні за "золото" наша команда поступилася збірній Південної Кореї з рахунком 13:17.
Зазначимо, що на етапі Кубка світу в Баку Україна виграла вже дев'ять медалей: два "золота", чотири "срібла" та три "бронзи". Це найбільша кількість нагород серед усіх учасників турніру. Водночас у медальному заліку наша команда йде четвертою після Південної Кореї, США та Франції.
Усі медалі України на етапі Кубка світу в Баку
"Золото":
- Сергій Куліш (гвинтівка, 50 м, три положення),
- Олена Костевич, Анастасія Німець та Оксана Ковальчук (пістолет, 25 м, команда)
"Срібло":
- Олена Костевич та Олег Омельчук (пневматичний пістолет, 10 м, мікст),
- Дар'я Тихова та Сергій Куліш (гвинтівка, 50 м, три положення, мікст),
- Юлія та Павло Коростильови (швидкострільний пістолет, 25 м, мікст),
- Максим Городинець, Володимир Пастернак та Павло Коростильов (швидкострільний пістолет, 25 м, команда)
"Бронза":
- Анастасія Німець (пістолет, 25 м),
- Олег Царьков, Олександр Галкін та Сергій Куліш (гвинтівка, 50 м, три положення, команда),
- Анастасія Німець та Максим Городинець (швидкострільний пістолет, 25 м, мікст).
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що збірна України завершила Чемпіонат Європи з важкої атлетики з рекордною кількістю медалей.
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