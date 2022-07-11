Плюс п'ять нагород: Україна продовжує йти в топ-3 медального заліку Всесвітніх ігор-2022

Українські спортсмени не припиняють тішити уболівальників своїми успіхами на Всесвітніх іграх-2022, що відбуваються у Бірмінгемі (США).
У третій день змагань, 10 липня, скарбничка нашої команди поповнилася ще 5 медалями - двома золотими та трьома бронзовими.
"Синьо-жовті" піднялися на п'єдестал у двох видах спорту - паверліфтингу та сумо.
Чемпіоном Всесвітніх ігор-2022 у надважкій вазі став українець Олексій Бичков. 36-річний спортсмен здобув "золото" в напруженій боротьбі. Загальна вага, яку він підкорив, склала 1115 кг. За це він набрав 107,92 бала, випередивши срібного призера на 0,24 бала.
Ще одну медаль у паверліфтингу для України виграла Тетяна Мельник - "бронзу" в надважкій вазі.
Інші три нагороди українські спортсмени здобули в сумо. У відкритих змаганнях серед жінок Іванна Березовська виборола "золото", а Світлана Яромка - "бронзу".
У чоловічій відкритій категорії "бронзу" взяв Олександр Вересюк.
За підсумками трьох змагальних днів Україна має у своєму доробку 22 медалі - 8 золотих, 6 срібних і 8 бронзових. У медальному заліку "синьо-жовті" посідають третє місце. За загальною кількістю нагород наша команда поділяє перше місце з Італією - у команд по 22 медалі.
Медальний залік Всесвітніх ігор-2022 (після третього дня)
1. Німеччина - 9+1+4
2. Колумбія - 8+7+3
3. Україна - 8+6+8
4. Японія - 8+5+6
5. Угорщина - 6+4+4
6. Італія - 5+8+9
7. Китай - 5+4+1
8. Польща - 3+3+4
9. Єгипет - 3+1+1
10. Бельгія - 3+0+2
- Всесвітні ігри стартували 7 липня в Бірмінгемі (США). Вони триватимуть до 17 липня. Україну представляє 103 спортсменів у 19 дисциплінах.
- Всесвітні ігри - це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, що не входять до олімпійської програми, хоча й проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету.
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