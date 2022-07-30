Плюс шість нагород: Україна йде в топ-5 медального заліку на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі

Збірна України продовжує здобувати медалі на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2022, що триває в словацькій Банській Бистриці.
У п'ятий день змагань українці поповнили свою скарбничку ще шістьма нагородами, з яких дві - золоті.
Обидва "золота" нашій збірній принесли дзюдоїстки - Єлизавета Литвиненко (вага до 78 кг) та Діана Семченко (вага понад 78 кг).
Продовжив розширювати власний медальний доробок гімнаст Радомир Стельмах. До раніше завойованих "золота" та "бронзи" 16-річний українець додав одразу два "срібла" - у вільних вправах та вправах на коні.
Інший гімнаст Дмитро Прудко здобув "срібло" у вправах на кільцях. А плавець Іван Грабарчук став володарем срібної нагороди на 100-метрівці батерфляєм.
Таким чином, перед шостим змагальним днем в активі українських спортсменів уже 15 нагород: 6 золотих, 4 срібні та 5 бронзових. У загальнокомандному медальному заліку Україна замикає топ-5.
Медальний залік ЄЮОФ-2022 після п'яти днів (топ-10)
1. Італія (17 золотих медалей + 11 срібних + 12 бронзових)
2. Німеччина (7+7+13)
3. Іспанія (7+6+2)
4. Велика Британія (7+4+6)
5. Україна (6+4+5)
6. Угорщина (5+8+7)
7. Хорватія (5+4+0)
8. Швеція (5+4+0)
9. Франція (4+7+4)
10. Литва (4+3+2)
Усі медалі українців на ЄЮОФ-2022
- "Золото": Радомир Стельмах (спортивна гімнастика), Микола Котенко (плавання), Станіслав Корчемлюк, Єлизавета Литвиненко, Діана Семченко (всі - дзюдо), Ольга Машанєнкова (легка атлетика);
- "Срібло": Радомир Стельмах - 2, Дмитро Прудко (обоє - спортивна гімнастика), Іван Грабарчук (плавання);
- "Бронза": Назар Вісков, Іван Казіміров (дзюдо), Радомир Стельмах та Анна Лащевська (спортивна гімнастика), Денис Мялковський, Микита Кудінов (плавання).
Читайте також:
Україна здобула доросле та юнацьке "золото" на чемпіонаті Європи з каное-марафону
Збірна України влаштувала медальний фурор на Європейських університетських іграх-2022
Два "золота" та три "бронзи" - за день: Україна тріумфально продовжує виступати на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі