Плюс шість нагород: Україна йде в топ-5 медального заліку на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі

Збірна України продовжує здобувати медалі на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2022, що триває в словацькій Банській Бистриці.

У п'ятий день змагань українці поповнили свою скарбничку ще шістьма нагородами, з яких дві - золоті.

Обидва "золота" нашій збірній принесли дзюдоїстки - Єлизавета Литвиненко (вага до 78 кг) та Діана Семченко (вага понад 78 кг).

Продовжив розширювати власний медальний доробок гімнаст Радомир Стельмах. До раніше завойованих "золота" та "бронзи" 16-річний українець додав одразу два "срібла" - у вільних вправах та вправах на коні.

Інший гімнаст Дмитро Прудко здобув "срібло" у вправах на кільцях. А плавець Іван Грабарчук став володарем срібної нагороди на 100-метрівці батерфляєм.

Таким чином, перед шостим змагальним днем в активі українських спортсменів уже 15 нагород: 6 золотих, 4 срібні та 5 бронзових. У загальнокомандному медальному заліку Україна замикає топ-5.

Медальний залік ЄЮОФ-2022 після п'яти днів (топ-10)

1. Італія (17 золотих медалей + 11 срібних + 12 бронзових)

2. Німеччина (7+7+13)

3. Іспанія (7+6+2)

4. Велика Британія (7+4+6)

5. Україна (6+4+5)

6. Угорщина (5+8+7)

7. Хорватія (5+4+0)

8. Швеція (5+4+0)

9. Франція (4+7+4)

10. Литва (4+3+2)

Усі медалі українців на ЄЮОФ-2022

"Золото": Радомир Стельмах (спортивна гімнастика), Микола Котенко (плавання), Станіслав Корчемлюк, Єлизавета Литвиненко, Діана Семченко (всі - дзюдо), Ольга Машанєнкова (легка атлетика);

Радомир Стельмах (спортивна гімнастика), Микола Котенко (плавання), Станіслав Корчемлюк, Єлизавета Литвиненко, Діана Семченко (всі - дзюдо), Ольга Машанєнкова (легка атлетика); "Срібло": Радомир Стельмах - 2, Дмитро Прудко (обоє - спортивна гімнастика), Іван Грабарчук (плавання);

Радомир Стельмах - 2, Дмитро Прудко (обоє - спортивна гімнастика), Іван Грабарчук (плавання); "Бронза": Назар Вісков, Іван Казіміров (дзюдо), Радомир Стельмах та Анна Лащевська (спортивна гімнастика), Денис Мялковський, Микита Кудінов (плавання).

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