По-піжонськи не забили пенальті: автогол врятував українську "молодіжку" від ганьби в матчі з Фарерами

Судаков і Бондаренко вирішили розіграти 11-метровий удар, але просто змарнували момент.
Молодіжна збірна України (U-21) здобула третю перемогу у кваліфікації на Чемпіонат Європи 2023 року. Підопічні Руслана Ротаня на "Славутич Арені" в Запоріжжі обіграли команду Фарерських островів - 1:0.
Єдиний гол у зустрічі було забито на 24-й хвилині. Захисник гостей Андріас Едмундссон вразив сітку власних воріт.
На 41-й хвилині українці заробили пенальті та могли забезпечити собі комфортний рахунок, але все закінчилося епічним фейлом. Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков вирішив розіграти 11-метровий зі своїм одноклубником Артемом Бондаренком, проте той не зумів переграти воротаря суперників.
Out of context Ukrainian Football pic.twitter.com/F7QqRcrlF8— Yaroslav Marianko (@YMarianko) October 12, 2021
У підсумку українським вболівальникам довелося нервувати до фінального свистка, який зафіксував мінімальну перемогу "синьо-жовтих".
- Таким чином, українська "молодіжка" набрала 9 очок, піднявшись на першу позицію в групі Н. На другому місці Франція (7 балів), яка зіграла на один поєдинок менше.
- Фарерські острови, маючи 5 залікових балів, опустилася на четверту сходинку.
- У наступному матчі підопічні Ротаня 11 листопада на виїзді зустрінуться з командою Північної Македонії.
ХТО ВИХОДИТЬ У ФІНАЛЬНУ ЧАСТИНУ
До фінального турніру потраплять 9 переможців груп, краща друга команда і 4 переможці плейоф серед команд, що посіли другі місця.
КОЛИ І ДЕ ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР
Фінальний турнір Євро-2023 відбудеться в червні-липні 2023 року. Його прийматимуть Грузія і Румунія, вони отримали автоматичні путівки як господарі турніру.