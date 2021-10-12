По-піжонськи не забили пенальті: автогол врятував українську "молодіжку" від ганьби в матчі з Фарерами

По-піжонськи не забили пенальті: автогол врятував українську "молодіжку" від ганьби в матчі з Фарерами

Судаков і Бондаренко вирішили розіграти 11-метровий удар, але просто змарнували момент.

Молодіжна збірна України (U-21) здобула третю перемогу у кваліфікації на Чемпіонат Європи 2023 року. Підопічні Руслана Ротаня на "Славутич Арені" в Запоріжжі обіграли команду Фарерських островів - 1:0 .

Єдиний гол у зустрічі було забито на 24-й хвилині. Захисник гостей Андріас Едмундссон вразив сітку власних воріт.

На 41-й хвилині українці заробили пенальті та могли забезпечити собі комфортний рахунок, але все закінчилося епічним фейлом. Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков вирішив розіграти 11-метровий зі своїм одноклубником Артемом Бондаренком, проте той не зумів переграти воротаря суперників.

Out of context Ukrainian Football pic.twitter.com/F7QqRcrlF8 — Yaroslav Marianko (@YMarianko) October 12, 2021

У підсумку українським вболівальникам довелося нервувати до фінального свистка, який зафіксував мінімальну перемогу "синьо-жовтих".

Таким чином, українська "молодіжка" набрала 9 очок, піднявшись на першу позицію в групі Н. На другому місці Франція (7 балів), яка зіграла на один поєдинок менше.

Фарерські острови, маючи 5 залікових балів, опустилася на четверту сходинку.

У наступному матчі підопічні Ротаня 11 листопада на виїзді зустрінуться з командою Північної Македонії.

ХТО ВИХОДИТЬ У ФІНАЛЬНУ ЧАСТИНУ

До фінального турніру потраплять 9 переможців груп, краща друга команда і 4 переможці плейоф серед команд, що посіли другі місця.

КОЛИ І ДЕ ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР

Фінальний турнір Євро-2023 відбудеться в червні-липні 2023 року. Його прийматимуть Грузія і Румунія, вони отримали автоматичні путівки як господарі турніру.

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