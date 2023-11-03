"Поб'є його": легендарний Майк Тайсон спрогнозував переможця поєдинку Усик – Ф'юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу Майк Тайсон зробив прогноз на майбутній бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

57-річний американець впевнений, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу завершиться перемогою "Циганського короля".

На думку "Залізного Майка" щодо цього не вплинув навіть непереконливий виступ британського боксера у нещодавньому бою з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

"Ф'юрі переможе Усика. Так, він поб'є його. Послухайте, для Нганну це був перший поєдинок у професіоналах. Він бився проти найбільшого надважковаговика, який коли-небудь жив, і відправив його на канвас. Нганну влаштував з ним битву не на життя, а на смерть", – цитує Тайсона видання Metro.

Нагадаємо, в ніч проти 29 жовтня Ф'юрі переміг Нганну в поєдинку, який відбувся у саудівському Ер-Ріяді. У третьому раунді "Циганський король" побував у нокдауні, але зумів підвестися з канвасу та в підсумку здолав представника ММА роздільним рішенням суддів.

У наступному поєдинку Усик та Ф'юрі битимуться за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. 29 вересня стало відомо, що українець і британець підписали контракт на бій, який відбудеться у Саудівській Аравії. Очікувалося, що боксери зійдуться в ринзі уже 23 грудня цього року, але через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти Нганну, битву за "абсолюта" перенесли на лютий 2024-го.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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