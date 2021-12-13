"Поб'ю його красиво": Усику не терпиться зарубитися з Ф'юрі за абсолютне чемпіонство

"Поб'ю його красиво": Усику не терпиться зарубитися з Ф'юрі за абсолютне чемпіонство

Український боксер хоче, аби Джошуа відмовився від реваншу з ним.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Олександр Усик розповів, з ким би хотів провести наступний бій.

За словами українця, він швидше обрав би зустрітися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі, ніж з Ентоні Джошуа. Адже саме поєдинок проти "Циганського короля" може зробити Усика абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

"Як я поб'ю Ф'юрі? Красиво поб'ю. З ким я волію побитися - з Ф'юрі чи Джошуа? Як домовимося. Звичайно, я хочу, щоб Джошуа відійшов убік. Виходить, що це мінус одна сходинка, тобто я одразу поб'юся за абсолюта", - сказав Усик в інтерв'ю ютуб-каналу FightHype.com.

У вересні цього року Усик переміг Ентоні Джошуа та зосередив у своїх руках три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF. У жовтні Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера і зберіг пояс WBC у надважкій вазі.

Саме тому потенційний бій Усика та Ф'юрі може бути за чотири основні пояси та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Щоправда, перед цим українцю необхідно захистити свої титули в реванші з Джошуа, або ж змусити Ей Джея відмовитися від другого поєдинку.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він також залишається непереможним на професійному рингу.

У доробку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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