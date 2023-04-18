"Побачила янголів": румунська важкоатлетка виграла "золото" ЧЄ після того, як знепритомніла

Раніше неприємний інцидент на турнірі трапився з турецькою спортсменкою.

Румунка Андреа Котрута здобула золоту медаль чемпіонату Європи-2023 з важкої атлетики після того, як знепритомніла під час змагань.

19-річна румунська важкоатлетка виступала у ваговій категорії до 55 кг. У ривку вона стала найкращою з результатом 91 кг, перевершивши на один кілограм українку Світлану Самуляк.

У поштовху Котрута під час другого підходу раптово знепритомніла та впала. Попри це, їй вистачило хвилини для того, щоб відновитися та продовжити змагання. У третій спробі румунка підняла 110 кілограмів і виграла "золото", знову на один кілограм обійшовши представницю України.

Таким чином, Андреа також завоювала третє "золото" за сумою двоборства з найкращим результатом у своїй кар'єрі – 201 кг. Своєю чергою, 19-річна українка Самуляк виграла три "срібла" з особистим рекордом у двоборстві – 199 кг.

"Не знаю, що сталося. Побачила янголів, людей, які літають залою. Після цього я впала", – прокоментувала інцидент Котрута.

Додамо, що раніше на ЧЄ-2023 знепритомніла турецька важкоатлетка Баяв Пелінсу, яка після цього припинила виступи на континентальній першості.

Пелінсу, яка змагалася у ваговій категорії до 49 кілограмів, підняла штангу над головою, але потім не змогла втримати її, після чого сама непритомною впала на підлогу. Згодом Баяв повідомила в соцмережах, що з нею все добре.

Моторошне відео падіння турецької спортсменки розлетілося Мережею.

Турецька спортсменка втратила свідомість на ЧЄ з важкої атлетики pic.twitter.com/1L1wL1jgO5 — gymnastics 3.0 (@gymnastics3_) April 16, 2023

Раніше повідомлялося, що Каміла Конотоп з континентальним рекордом стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики. 22-річна українка виграла три "золота" у ваговій категорії до 59 кілограмів.

Загалом у скарбничці збірної України вже 11 медалей на чемпіонаті Європи-2023 з важкої атлетики. По три "срібла" та "золота" відповідно здобули Самуляк і Конотоп, володаркою двох бронзових нагород стала Ангеліна Ломачинська, ще три "бронзи" принесла Україні Надія Шпилька.

ЧЄ-2023 в Єревані триватиме до 23 квітня. Збірну України на континентальній першості з важкої атлетики представляють 17 спортсменів – п'ять чоловіків і 12 жінок.

Нагадаємо, під час церемонії відкриття ЧЄ з важкої атлетики у Вірменії підпалили прапор Азербайджану. Через скандальний інцидент Азербайджан вирішив достроково зняти свою команду з турніру.

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