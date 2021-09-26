"Побачимося знову": Джошуа приказкою виправдався за фіаско в поєдинку з Усиком

"Побачимося знову": Джошуа приказкою виправдався за фіаско в поєдинку з Усиком

Британець зазначив, що виніс з поразки від українця безцінний досвід.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі британець Ентоні Джошуа прокоментував свою поразку від українця Олександра Усика.

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"Є стара приказка: "Якщо хочеш бути великим бійцем, не бийся з шульгами, особливо з хорошими". Усик - хороший боєць. Шульги - хитрі. Вони не найпростіші бійці.

Якби я бився з ортодоксальним бійцем, я б, напевно, хто б це не був, нокаутував його до дев'ятого раунду. Я знаю, що цей досвід безцінний, і наступний бій принесе мені велику користь. Мені гірше не буде.

Я був дуже розчарований. Але в роздягальні я просто сказав Усику: "Побачимося знову", правда. Я також відправив повідомлення його дітям, привітався, і все", - цитує Джошуа BadLeftHook.

Додамо, що Усик на пресконференції після перемоги над Джошуа заявив, що бій-реванш із британцем хоче провести в Україні.

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Джошуа врятував фінальний гонг , який пролунав на 5 секунд раніше.

В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але , який пролунав на 5 секунд раніше. Усик відібрав у Джошуа титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій катерії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Усик прокоментував свою перемогу над Джошуа. У роздягальні новоспеченого володаря чотирьох титулів привітали Андрій Шевченко і Віталій Кличко.

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