"Побачите битву на століття": екссуперник Усика назвав найкращого опонента для Ломаченка

Беллью вважає, що українцю варто битися з Джервонтою.

Колишній чемпіон світу у тяжкій вазі Тоні Беллью поділився думками щодо можливого бою між ексчемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (16-2, 11 КО) та чемпіоном WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом (26-0, 24 КО).

"Це великий бій для легкої ваги. Він може зробити ім'я Девіса найгучнішим у боксі, якщо Джервонта переможе Василя Ломаченка.

На шляху до організації цього бою буде багато перешкод, але якщо його влаштують у 2022 році, то ви побачите битву на століття. Мені подобаються обидва бійці, і в поєдинку між Ломаченком і Джервонтою дуже багато стояло б на кону", – цитує Беллью DAZN.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь одноголосним рішенням суддів переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. В активі Девіса тепер 26 перемог у 26 боях (24 - нокаутом). В останньому поєдинку американець одноголосним рішенням суддів переміг мексиканця Ісаака Круса, зберігши звання регулярного чемпіона світу WBA у легкій вазі. Суперчемпіоном організації є Джордж Камбосос-молодший.

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