"Побачу ерекцію - дам в пику": ексгравець збірної України жорстко розніс футболіста-гея з Австралії

Богдан Бутко написав, що одноклубникам має бути соромно вітатися за руку з гомосексуалом.
Колишній захисник донецького "Шахтаря" і збірної України Богдан Бутко потрапив у скандал через свою критику австралійського півзахисника клубу "Аделаїда Юнайтед" Джошуа Кавалло, який напередодні став першим професійним футболістом, який здійснив камінгаут.
"Соромно має бути його одноклубникам, коли вони вітаються з ним за руку. Я не підтримую це. Як можна мовчати, коли поряд наші діти ростуть і на все це дивляться?
Найголовніше, що вони вже розмножуються, а судити його за якимись особистими якостями я не буду і не хочу, тому що я його не знаю особисто", - написав Бутко у коментарі пабліка Tribuna.com.
Пізніше один з коментаторів став на захист футболіста-гея, а Бутко у відповідь написав "Принаймні у мене хоч дно не пробите".
"Я не забороняю жити поняттями теперішнього часу, але якщо ви геї з відхиленнями і виносите це на загальний огляд зі своєї кімнати, то як я можу на це дивитися?" - додав Бутко.
Крім того, 30-річний Бутко висловив свою позицію щодо людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією в інтерв'ю виданню FanDay.
Ви не боїтеся, що від вас вимагатимуть вибачень представники ЛГБТ?
- Я прошу вас, чого мені боятися. Боятися якраз треба ось цих новин та їхньої пропаганди.
- Що ви мали на увазі, коли написали, що вони вже розмножуються?
- Серед них є хлопці, які розмножуються. Вони беруть матір, удвох беруть сперму і виходить дитина. Світ котиться незрозуміло до чого. Як можна на це заплющувати очі?
- Ви грали у багатьох клубах. Чи були у командах представники нетрадиційної сексуальної орієнтації?
- Конкретно не було помічено. Але деякі мали свої якісь замашки, а там незрозуміло, як воно насправді. У душі купається 20 людей, а хтось починає заглядати, дивитись на щось.
- Якби ви зайшли до роздягальні і побачили, що у вашого одноклубника на вас ерекція. Ваші дії?
- Просто вийшов би та дав би йому в пику.
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