"Побачимо, чи є у тебе яйця": Усик прийняв виклик Джейка Пола на бій за правилами ММА

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик відповів на виклик відеоблогера Джейка Пола на поєдинок за правилами ММА.

На своїй сторінці в соцмережі X американець озвучив свій план на найближчі 5 років, де серед пунктів була і перемога на Усиком.

Українець відреагував на допис Пола у себе на сторінці, заявивши, що невдовзі закінчить боксерську кар'єру й тоді чекатиме на нього у клітці.

"Чудовий план, Джейку, але я не буду на п'ятому місці – лише на першому. Скоро я закінчу з боксом, а після цього чекатиму на тебе в клітці. Побачимо, чи є у тебе яйця, чи все насправді тільки хайп", – написав Усик.

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Даніеля Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Одразу після перемоги в реванші з Дюбуа український чемпіон провів дуель поглядів з Полом, який піднявся до нього в ринг.

Зірка YouTube викликав Олександра на бій за правилами ММА. Українець відповів, що готовий зустрітися з Полом в октагоні.

Пізніше директор команди українського боксера Сергій Лапін розповів, що поєдинок Усика і Пола за правилами ММА може відбутися на початку 2026 року.

До слова, в листопаді минулого року Джейк у боксерському поєдинку здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.

На рахунку 28-річного відеоблогера 12 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка, якої шоумену в лютому 2023 року завдав Томмі Ф'юрі, молодший зведений брат ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

Наступний бій Пол проведе 14 листопада з чемпіоном світу за версією WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом. Через занадто велику різницю у вазі поєдинок не зміг отримати статус офіційного і буде виставковим.

Нагадаємо, WBO зобов'язала Усика провести захист титулу проти Джозефа Паркера, але Олександр отримав відтермінування від переговорів щодо бою з новозеландцем через травму спини і той 25 жовтня вийде в ринг проти британця Фабіо Вордлі. Переможець поєдинку Паркер – Вордлі стане наступним суперником українського чемпіона.