"Побиті батьки і перелякані діти": під час матчу УПЛ ультрас "Динамо" напали на фанатів "біло-синіх" (відео)

"Побиті батьки і перелякані діти": під час матчу УПЛ ультрас "Динамо" напали на фанатів "біло-синіх" (відео)

Моторошні кадри з НСК "Олімпійський".

Жахливий інцидент трапився під час матчу 8-го туру української Прем'єр-ліги між київським "Динамо" і "Олександрією".

На камери потрапив момент, як уже на 10-й хвилині поєдинку ультрас "біло-синіх" атакували звичайних уболівальників. Вони перелізли через огорожу і почали бити людей на трибунах.

У ситуацію довелося втрутитися співробітникам правоохоронних органів.

Після матчу одна із вболівальниць повідомила у Facebook, що конфлікт стався через те, що ультрас попросили не палити фаєри, оскільки дим від них ускладнював дихання дітям, які були присутні на грі.

"WBC ультрас "Динамо" - це ваша біда, "Динамо". Шакали, які кидаються на вболівальників із дітьми. А головне чому? Через зауваження не палити фаєри, через які дітям нема чим дихати.

У підсумку: побиті батьки і перелякані діти, які більше на матчі улюбленого клубу ні ногою. Дякую, ультрас. Дякую НСК "Олімпійський" за нашу "безпеку", - написала вболівальниця.

"Динамо" обіграло "Олександрію" з рахунком 1:0.

"Олександрію" з рахунком 1:0. "Біло-сині" із 22 очками зберігають лідерство в турнірній таблиці УПЛ.

У наступному поєдинку кияни 22 вересня зіграють проти "Шахтаря" за Суперкубок України.

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